Palloncini e lacrime: l'ultimo saluto a Marcello, volato in Cielo a 22 anni

Dolore e commozione, ieri mattina, tra t-shirt con il suo viso, palloncini e murales di addio, per l'ultimo saluto a Marcello Panariello, il 22enne scafatese travolto e ucciso venerdì scorso, in sella al suo scooter in via Lo Porto.

Innumerevoli cittadini hanno preso parte ai funerali presso la chiesa Santa Maria delle Vergini. Lacrime e preghiere per la giovane vita spezzata. Tutti stretti attorno alla famiglia.