Folla in lacrime per i funerali di Michele, indagato per omicidio stradale l'anziano coinvolto nell'incidente

Indagato per omicidio stradale, intanto, l’anziano automobilista che si è scontrato con lo scooter su cui viaggiava la vittima. Si indaga.

Commozione e lacrime, stamattina, nella chiesa di Santa Maria ad Martyres, a Torrione, per i funerali di Michele Africola, il 54enne infermiere salernitano morto a causa dell’incidente stradale di martedì, a Pontecagnano.

