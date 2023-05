Incidente di Ravello, fissati i funerali di Nicola: proclamato il lutto cittadino

"Non ci sono parole che possano esprimere adeguatamente il dolore che tutti stiamo provando da quando Nicola non c'è più. La perdita di una giovane vita è un'ingiustizia incommensurabile, eppure dobbiamo affrontare questa realtà dolorosa. Nicola era un giovane straordinario, pieno di vita, speranze e sogni che si sono spezzati prematuramente. Il suo sorriso contagioso e la gentilezza che dimostrava verso gli altri lasceranno un'impronta duratura nei nostri cuori. È difficile accettare che la sua presenza fisica non ci sarà più e dobbiamo sostenere i familiari in questo periodo di profonda tristezza. Siamo una comunità unita e partecipiamo commossi al loro dolore".