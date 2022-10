In cerca di funghi si perde sulle montagne della Costiera: salvato 75enne

Un 75enne di Conca dei Marini è stato salvato dai volontari del Soccorso Alpino e della Millennium Costa d'Amalfi dopo aver perso l'orientamento mentre era in cerca di funghi.

Il ritrovamento

L'uomo ha allertato i familiari comunicando di essersi perso in località Passo, nei pressi di Ravello. Immediata la segnalazioine ai soccorsi, che si sono attivati prontamente per individuare il 75enne. Dopo un'ora e mezza il ritrovamento. L'anziano, ricondotto a casa, è stato trovato in buone condizioni.