Dramma funivia Stresa-Mottarone: vertici vigili del fuoco annullano visita a Sala Consilina

Annullati per domani gli impegni istituzionali (anche in provincia di Salerno) dei vertici dei vigili del fuoco per "rispetto delle vittime della tragedia" del Mottarone.

Le tappe

Il Capo Dipartimento, prefetto Laura Lega, e il Capo del Corpo, Fabio Dattilo domani avrebbero dovuto inaugurare in Campania il distaccamento dei Vigili del fuoco di Giugliano e partecipare all'intitolazione del Distaccamento di Sala Consilina al capo reparto Luigi Morello. "Per i vertici del Corpo nazionale - viene sottolineato - vi sara' una occasione piu' consona per onorare gli impegni assunti. Oggi il cordoglio del Corpo nazionale va a tutte le vittime di questa immane tragedia".

