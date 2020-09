Fuochi d'artificio durante la festa di compleanno: il sindaco chiama i carabinieri a Nocera

Festa in strada finisce con l’arrivo dei carabinieri. Ieri sera, in Piazza del Corso a Nocera Inferiore, sono stati sparati dei fuochi d’artificio al termine, sembra, di festeggiamenti per un compleanno.

La denuncia

A rivelarlo, sui social, è direttamente il sindaco Manlio Torquato che, insieme alla Polizia Locale, ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, che - spiega - “sono intervenuti a identificare gli artificieri...gli artefici, cioè. Sparare fuochi senza autorizzazione (peggio se a quell'ora dove passano in tanti) è punito penalmente. Lo ricordiamo. Perciò i responsabili saranno denunziati” annuncia il primo cittadino.

La foto è stata pubblicata dal sindaco su Facebook