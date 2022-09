"Fuochi di San Matteo finanziati con il fondo emergenze": il M5S insorge nel consiglio comunale

I fuochi d’artificio in occasione di San Matteo, a Salerno, sono stati finanziati, per 15mila euro, dall’amministrazione comunale con il fondo per le emergenze. E' quanto emerso ieri, nell'ambito del Consiglio Comunale a Palazzo di Città. “In commissione è venuto fuori che i soldi spesi per i fuochi d’artificio sono stati tolti da un fondo per le emergenze che il Comune detiene e che poteva essere utilizzato per aiutare le tante famiglie in difficoltà“, ha tuonato la vicepresidente del Consiglio, Claudia Pecoraro (M5S).

L'osservazione

Sulla stessa linea, Catello Lambiase (M5S): “Per una volta che un imprenditore privato (Iervolino ndr) si era reso disponibile a finanziare questa spesa liberando semmai quelle risorse per spese davvero emergenziali. Ma, si sa, per qualcuno di emergenziale c’era la prova di forza elettorale".