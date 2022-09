Fuochi per San Matteo, Iervolino al Comune: "Sono pronto a finanziarli"

Dopo le polemiche di Forza Italia nei confronti dell’amministrazione comunale rispetto all’ipotesi di avviare una colletta tra commercianti per i fuochi di San Matteo per via della carenza di fondi, interviene il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino che si dice pronto a farsi carico della spesa.

L'annuncio

Lo spettacolo pirotecnico, infatti, non fa parte al momento del programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono. “Amo la città di Salerno e la sua gente – dichiara Iervolino a Il Mattino – La festa di San Matteo, sia quella religiosa che quella popolare, è un rito che i salernitani attendono per tutto l’anno.In questi giorni ho letto del disappunto per la mancata organizzazione del tradizionale spettacolo pirotecnico che chiude le celebrazioni. Poi in tanti, per strada e allo stadio, mi hanno palesato delusione, dispiacere per questa cosa.Sono fiero di dire che sento Salerno come la mia casa, i salernitani sono i miei concittadini e se posso contribuire a renderli felici, non solo sul campo da calcio, sono onorato di farlo. Se il Comune mi permetterà di farlo, quest’anno i fuochi pirotecnici non mancheranno, e saranno possibilmente granata”. Ora la decisione spetta all’amministrazione comunale del sindaco Napoli.