Fiamme in via Panoramica, nuovi focolai: scattano i soccorsi

Bruciano ancora le colline salernitane. Nuovi focolai si sono sviluppati in via Panoramica ed è scattato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile, guidati dal capitano Mario Sposito ed i vigili del fuoco. Operazione di spegnimento in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Guardia alta

In località Sala Abbagnano, sempre in via Panoramica era stata già chiusa al traffico per motivi precauzionali, con varchi aperti solo per consentire la circolazione veicolare ai residenti. Resta alta la preoccupazione per i roghi che si sviluppano in città, in queste ore. Ne ha parlato anche il sindaco di Salerno: "C'è una regia criminale".