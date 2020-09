Nuovi roghi nel Vallo di Diano: vigili del fuoco in azione a Sassano

Gli incendi, in molti casi di natura dolosa, continuano a "divorare" ettari di vegetazione, in provincia di Salerno. Dopo i roghi a Sarno ed a Baronissi, i vigili del fuoco erano già intervenuti ieri notte ad Oliveto Citra. Non basta.

I dettagli

Un altro incendio si è sviluppato la scorsa notte nel Vallo di Diano. Vigili del fuoco in azione a Sassano, in località Santissima Annunziata, zona montuosa. La vegetazione ha preso fuoco in due punti differenti, non molto distanti dal centro storico del paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.