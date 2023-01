"Furbetti del cartellino" al Ruggi: in nove a rischio condanna

Nove persone rischiano la condanna nell'ambito dell'inchiesta sui "furbetti del cartellino" all'ospedale Ruggi di Salerno. Gli episodi nel mirino degli inquirenti sono circoscritti in un tempo compreso fra il 9 febbraio ed il 5 marzo 2015.

Le accuse

I nove, come riportato da Il Mattino, sono accusati a vario titolo di truffa ai danni dello stato e false attestazioni. Ad incastrarli le immagini delle telecamere puntate sulle macchinette per timbrare il badge. L'inchiesta è cominciata nel 2015 con il blitz denominato "Just in time". Le nove condanne richieste dal Pm per gli indagati sopracitati arrivano dopo l'assoluzione di 83 imputati disposta dal tribunale nello scorso ottobre.