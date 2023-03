"Furbetti del cartellino" all'ospedale Ruggi: sei condanne

Sei condanne per truffa ed uso fraudolento del badge. È quanto prevede la sentenza del giudice nell'ambito del processo sui cosiddetti "furbetti del cartellino" all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Tre assoluzioni

Nove gli imputati in tutto, tre dei quali assolti dal giudice perché il fatto non sussiste. Il Pm, come riportato da Il Mattino, aveva chiesto la condanna per tutti. L'inchiesta è cominciata nel 2015 con il blitz denominato "Just in time". Le sei condanne arrivano dopo l'assoluzione di 83 imputati disposta dal tribunale nello scorso ottobre.