"Furbetti del cartellino" al Ruggi di Salerno: tutti assolti

Il fatto non sussiste: a sette anni dall'inchiesta che travolse l'ospedale Ruggi di Salerno, il caso dei "furbetti del cartellino" si chiude con un'assoluzione di massa. Si conclude con un nulla di fatto, dunque, l'accusa, a vario titolo, per truffa e false attestazioni per medici, personale sanitario ed amministrativo.

La decisione

Il giudice Lucia Casale ha assolto gli 83 imputati coinvolti nell'indagine partita tra il 2015 e il 2016, a seguito delle denunce di un sindacalista dell'Ugl. Sei impiegati vennero anche licenziati dalla direzione generale.