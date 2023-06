Svaligiano un'abitazione, rapinando a mano armata il proprietario: due arresti a Sarno

Furto aggravato in abitazione, in concorso: questa l'accusa per due persone residenti a Sarno, P.A. e A.A. le loro iniziali. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato hanno eseguito le misure cautelari nei confronti degli indagati che, lo scorso febbraio, si sarebbero introdotti in una casa, dopo averne danneggiato il sistema di video-sorveglianza, per mettere a segno il colpo. P.A., inoltre, è accusato anche di rapina aggravata dall'uso di armi nei confronti del proprietario dell'abitazione presa di mira.

L'arresto

Così, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto per i due la custodia cautelare domiciliare.