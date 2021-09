Teggiano, ladri in azione messi in fuga da una donna

In un’altra casa situata a poca distanza sono riusciti a rubare via degli oggetti in oro e banconote

Ancora un furto a Teggiano, nel Vallo di Diano. Ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata nella frazione di Piedimonte nonostante vi fosse ancora la proprietaria in una delle stanze.

Le indagini

E’ stata proprio quest’ultima a dare l’allarme a mettere in fuga i ladri, che sarebbero fuggiti dal tetto. In un’altra casa situata a poca distanza sono riusciti a rubare via degli oggetti in oro e banconote. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei banditi.