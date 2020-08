Allarme furti ad Auletta: ladri rubano oggetti preziosi e fuggono

Continuano a verificarsi furti nelle abitazioni di Auletta. Nella sola serata di ieri, infatti, i ladri si sono introdotti in ben tre case situate in località Massavetere: nella prima e nella seconda sono riusciti a rubare alcuni oggetti preziosi e qualche banconota, mentre dalla terza sono stati costretti a fuggire a mani vuote perché i proprietari si sono subito resi conto della loro presenza. Sui tre episodi sono in corso i rilievi e le indagini dei carabinieri.

