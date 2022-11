Furti nelle case a Caggiano, i ladri abbandonano la cassaforte per strada

Ancora furti nei comuni del Vallo di Diano. Giovedì sera, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di tre abitazioni situate nelle frazioni di Caggiano.

L'episodio

In una casa sono riusciti a rubare una cassaforte, poi abbandonata in strada perché inseguiti dai proprietari che, in poco tempo, si sono resi conto del furto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.