Cinque furti in poche ore a Capaccio Paestum: è caccia ai ladri

Furti, nel Giorno dell’Immacolata, nel comune di Capaccio Paestum. I ladri, infatti, hanno svaligiato cinque abitazioni nella zona dell’acquedotto, in via Scorziello e in via Rosario portando via soldi ed oggetti preziosi.

Le indagini

Un altro colpo non è stato portato a termine grazie al tempestivo intervento di un’anziana nel centro storico. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri