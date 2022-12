Allarme furti nelle case a Pontecagnano Faiano: due colpi in poche ore

Ancora furti a Pontecagnano Faiano. Negli ultimi giorni, ignoti si sono introdotti all’interno dell’abitazione mentre la proprietaria di casa stava addobbando l’albero di Natale insieme ai figli. I ladri, senza farsi sentire, sono riusciti a portare via tutto ciò che si sono trovati davanti (soldi ed oggetti vari).

Il secondo colpo

In un altro appartamento della zona, probabilmente gli stessi malviventi, hanno portato via oro e preziosi, lasciando la casa a soqquadro ed il portone aperto. Anche in questo caso i proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri.