Rapine in casa narcotizzando le vittime e truffe agli anziani: 7 arresti a Salerno

In azione in carabinieri della Stazione Duomo, i quali stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari (2 della custodia in carcere, 4 della custodia domiciliare ed 1 del divieto di dimora ), emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura