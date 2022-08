Passeggiano sul lungomare di Agropoli: i ladri rubano le loro valigie in auto

Continuano i furti nelle auto in sosta, ad Agropoli. Ad essere presi di mira, altri due turisti che si erano concessi una passeggiata sul lungomare di San Marco, sabato scorso, lasciando temporanemente l'auto in sosta in zona.

Il fatto

Ignoti, hanno infranto il vetro dell’auto parcheggiata, rubando le valigie dei malcapitati. Indagano i carabinieri, per risalire agli autori dell'ennesimo furto.