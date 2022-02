Ladri in azione in 4 abitazioni sulla collina San Marco di Agropoli: si indaga

Ladri in azione sulla collina San Marco, ad Agropoli, ieri. Ignoti hanno preso di mira ben 4 abitazioni, in assenza dei residenti.

Gli accertamenti

I ladri si sono impossessati di denaro e preziosi: brutta sorpresa, dunque, per i proprietari. Indagano i carabinieri per risalire all'identità dei responsabili: prezioso, come sempre, potrà essere il sistema di videosorveglianza.