Furti ad Agropoli: nuove segnalazioni, cittadini esasperati

Non c'è pace per i cittadini Agropoli. La notte scorsa, i ladri sarebbero tornati in azione, prendendo di mira località Piano delle Pere: avrebbero provato ad introdursi in un'abitazione, forzando un infisso. Ma, accorgendosi della presenza di persone in casa, avrebbero desistito dal colpo, facendo perdere le proprie tracce.

Le segnalazioni

Individui sospetti, inoltre, sarebbero stati avvistati in località Moio: resta alta, la tensione tra i cittadini che a gran voce chiedono più controlli da parte della forze dell'ordine.