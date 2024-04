Furti nel week-end ad Albanella: "ripulite" due abitazioni

Ladri di nuovo in azione, nel salernitano: due furti nel week-end appena trascorso, in particolare, ad Albanella. Esattamente, è stato registrato un colpo in via Roma e un altro in località Vuccolo Cappasanta, in due abitazioni da cui i malviventi hanno portato via beni di valore e denaro per poi dileguarsi.

Le indagini

Preziose, come sempre, potranno essere le immagini della videosorveglianza: indagano, dunque, i carabinieri, per dar un volto ai responsabili dei furti. Accertamenti in corso.