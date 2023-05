Raffica di furti ad Albanella, il sindaco chiede aiuto al Prefetto: l'appello

Oltre 10 furti nella notte tra il 9 e il 10 maggio ad Albanella: esasperati, i cittadini del comune salernitano. Così, il sindaco Renato Iosca ha inviato una lettera al Prefetto Francesco Russo per far presente il disagio e l'allarme della popolazione tutta, al seguito del perpetuarsi ed acuirsi di fenomeni predatori a danno di famiglie e imprese.

La lettera

"In questi ultimi tempi il fenomeno dei furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e in danno di attività produttive registra una notevole e progressiva espansione. A fronte di tutto ciò, la popolazione avverte il bisogno di una significativa risposta dagli organismi preposti alla sicurezza. Nella mia qualità di sindaco seguo quotidianamente la situazione. - scrive il primo cittadino - L'assenza di risorse di Polizia Locale genera la sostanziale impossibilità di pianificare e gestire adeguate misure preventive. Come in altri territori ed in circostanze analoghe ritengo indispensabile l’attivazione di un dispositivo straordinario per il tempo necessario a riportare nella nostra comunità condizioni ed atteggiamenti di fiducia nelle capacità dello Stato di garantire la sicurezza dei cittadini. Senza univoci e rigorosi segnali può accentuarsi la tentazione di organizzare reazioni individuali o di gruppo ricorrendo ad attività di vigilanza volontarie che possono produrre elevati ed incontrollabili rischi".

L'appello

Il sindaco di Albanella, dunque, chiede un urgente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di definire un condiviso progetto di pianificazione operativa straordinaria delle forze dell'ordine.