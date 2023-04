Tentato furto di alcolici al supermercato del Maximall: arrestato

Ha tentato di rubare vini e spumanti costosi, per un valore di circa 400 euro, al supermercato del Maximall, a Pontecagnano Faiano, ma non l'ha passata liscia. A coglierlo in flagranza, infatti, i carabinieri giunti sul posto dopo l'allarme.

L'arresto

L'uomo georgiano, dunque, è stato arrestato dai carabinieri: per lui è scattato l’obbligo di dimora a Napoli, dove risulta residente.