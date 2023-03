Pontecagnano, allarme furti in pieno centro: "È una vera e propria emergenza"

Allarme furti in via Alfani a Pontecagnano Faiano. I residenti segnalano una serie di episodi avvenuti all'interno del parcheggio recintato utilizzato da coloro che abitano in una palazzina posta nei pressi dell'incrocio con via Europa. "I ladri - spiega un residente - entrano ed escono deliberatamente nel parcheggio passando dalla stazione di servizio posta alle spalle del palazzo".

La denuncia

"Le auto - denuncia ancora il residente - vengono aperte e vandalizzate. Scavalcano la piccola recinzione in tarda notte e rubano tutto quello che trovano aprendo come cavatappi le auto parcheggiate". Secondo quanto segnalato, numerosi sono i furti avvenuti anche sulla strada antistante. "I controlli dove sono?" si chiede il residente.