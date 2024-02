Raffica di furti a Salerno e Battipaglia, i residenti chiedono aiuto

Continuano le segnalazioni di furti e scippi a Battipaglia. Qualche giorno fa, di sera, nei pressi del ponte vicino a via Colombo, una ragazzina è stata derubata da due uomini del suo i-phone. Sale la tensione tra i residenti: "Non ci sentiamo più sicuri in strada quando i negozi sono chiusi - ci racconta un cittadino - Chiediamo che vengano incrementati i controlli da parte delle forze dell'ordine".

L'allarme a Salerno

Non migliore, la situazione a Salerno città, con l’allarme sicurezza scattato da settimane, nella zona orientale come in quella collinare, dove, tra scarsa illuminazione e scarsa presenza delle pattuglie delle forze dell'ordine, i cittadini hanno perso la serenità, dopo i numerosi furti registrati.