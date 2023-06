"Ci hanno derubato mentre eravamo in casa": furto ad Angri, nuovo colpo in un esercizio a Scafati

Nuovi furti nel salernitano: per iniziare, ad Angri, ieri sera, intorno alle 22:20, 3 malviventi si sono introdotti in un'abitazione, mentre i proprietari erano all'interno. A renderlo noto anche attraverso i social, la vittima del colpo: "E' stata individuata una 500L di colore blu, zona Orta Longa: fate attenzione e segnalate alle forze dell’ordine!", ha scritto la malcapitata per mettere in guardia i suoi concittadini.

Il colpo

Intanto, a Scafati, due malviventi hanno messo a segno un colpo in un'agenzia di prestiti, nella notte tra martedì e mercoledì. Il bottino, secondo Il Mattino, ammonterebbe a circa 20mila euro. Tensione tra residenti e commercianti dell'Agro per l'escalation di furti registrato negli ultimi mesi. Indagano, le forze dell'ordine, per risalire ai responsabili.