Furti in appartamenti, 27enne arrestato a Salerno

È stato arrestato a Salerno dalla squadra mobile della questura di Pistoia il 27enne georgiano che, insieme ad un connazionale 24enne, è ritenuto autore di furti seriali in appartamenti commessi in Toscana ed Emilia Romagna.

Gli arresti

Il 24enne, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato in provincia di Pisa. Nel corso della perquisizione presso l'alloggio in cui dimorava, ospite di una connazionale, sono stati trovati e sequestrati numerosi grimaldelli, le cosiddette chiavi bulgare e altri arnesi da scasso, nonché orologi e gioielli, che per gli investigatori costituiscono verosimile provento dell'attività delittuosa. Il 27enne, anch'esso già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Salerno, con il concorso della locale squadra mobile. Nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Entrambi farebbero parte di una banda, composta da altri due loro connazionali, questi ultimi arrestati a Firenze nel marzo scorso, sempre su disposizione della procura pistoiese, per gli indizi a loro carico riguardanti numerosi furti in abitazione.