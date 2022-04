Capaccio: 31enne arrestato per i furti negli appartamenti

Condannato a otto mesi di carcere con l'accusa di furto aggravato, un 31enne di origini magrebine. I furti sono quelli nelle abitazioni lungo la costa di Capaccio Paestum, avvenuti nei mesi scorsi. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, d'intesa con il Nucleo Operativo Radiomobile di Agropoli, hanno assicurato l'uomo alla giustizia dopo lunghe indagini, che hanno permesso di risalire alla sua identità.

I furti

Circa un mese fa i ladri si erano introdotti in tre abitazioni in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei pressi dell’ufficio postale, portando via oggetti di valore e preziosi. Inoltre, i furti avevano interessato anche alcune abitazioni nei pressi del municipio.