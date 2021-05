Furti negli appartamenti a Battipaglia: è caccia a tre ladre

A dare l’allarme, attraverso i social, i residenti che, in alcuni casi, sono riusciti a metterle in fuga. Macro sarebbe il bottino accumulato dalle malviventi che potrebbero essere ancora in giro per la città della Piana del Sele

Ancora furti nelle case a Battipaglia. Questa volta si cercano tre ladre che, negli ultimi giorni, sono riuscite a fare irruzione in alcuni appartamenti situate nel rione Sant’Anna e nel quartiere Stella.

Le ricerche

A dare l’allarme, attraverso i social, i residenti che, in alcuni casi, sono riusciti a metterle in fuga. Macro sarebbe il bottino accumulato dalle malviventi che potrebbero essere ancora in giro per la città della Piana del Sele. Le Forze dell'Ordine sono state informate ed hanno avviato le indagini per provare a rinvenire elementi utili all'identificazione.