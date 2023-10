Nascondevano in auto arnesi da scasso e chiavi alterate: denunciati cinque giovani salernitani

Pronti a dare l'assalto agli appartamenti. Cinque persone, tra i 17 e i 28 anni provenienti dalla provincia di Salerno, sono stati fermati e denunciati ad Atripalda, in provincia di Avellino, per possesso di attrezzi da scasso, compresi chiave alterate e grimaldelli. I cinque si aggiravano in auto da diverse ore perlustrando varie zone della città.

I controlli

Gli attrezzi erano stati nascosti nella plancia dell'auto, al di sotto della postazione dell'autoradio, e sono stati sequestrati insieme ad un dispositivo elettronico utilizzato dai ladri di auto. Oltre alla denuncia in stato di libertà, è scattato anche l'emissione del foglio di via obbligatorio.

