Furti nelle auto sul litorale di Capaccio, individuato il responsabile: è un 17enne

E' stato individuato il responsabile dei furti sulla spiaggia e nelle auto di turisti parcheggiate sul litorale in località Laura di Capaccio Paestum. Si tratta di un giovanissimo ricettatore ebolitano: i carabinieri di Capaccio Scalo hanno infatti eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 17enne, residente a Santa Cecilia.

L'individuazione

Il ragazzo è stato fermato in località Campolongo a bordo di un’auto rubata: l'autore dei furti, si cambiava gli indumenti indossati, nell’auto rubata, per non essere riconosciuto dalle forze dell’ordine. Ora è stato condotto in un comunità tutelare.