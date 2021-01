Sgominata la banda dei furti d'auto: cinque arresti tra Angri, Pagani e San Marzano

Furti dì auto nel salernitano, scattano cinque arresti. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Salerno, su richiesta del pubblico ministero Rinaldi, che ha coordinato le indagini. I militari, in particolare, hanno arrestato un 61enne di Angri, G.G, che è stato condotto in carcere; S.G. di 57 anni e G.G di 30 anni, padre e figlio di Pagani, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari insieme A.P. di 49 anni, residente a San Marzano sul Sarno; infine, D.C di 34 anni, anch’egli di San Marzano sul Sarno, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I furti

Tra dicembre 2018 e luglio 2019, i militari hanno condotto un’inchiesta su alcuni furti di automobile. Le indagini, consistite nell’interpolazione dei dati di video sorveglianza, tabulati e accesso ai varchi autostradali, hanno permesso di raccogliere elementi a carico dei cinque ritenuti responsabili, a vario titolo, del furto di nove veicoli (tutti appartenenti al Gruppo FCA), attraverso l’utilizzo di un sistema di accensione fraudolento (centralina) commessi nei comuni di Salerno, Battipaglia e Bellizzi. In particolare D.C. e A.P sono accusati di aver commesso il furto di una Fiat 500, mentre G.G e i due paganesi (padre e figlio) sono accusati del furto di 7 veicoli (2 Fiat Panda, 2 Fiat 500, 1 Fiat 600, 1 Fiat Qubo e 1 Lancia Y); infine G.G e altri due indagati nel medesimo procedimento sono accusati del furto di un’altra Lancia Y.

La strategia dei furti