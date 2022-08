Allarme furti nelle auto sul litorale di Agropoli, il sindaco: "Pronti al daspo urbano"

Ancora furti all’interno delle auto parcheggiate lungo il litorale di Agropoli. Sono numerose le segnalazioni da parte di titolari di attività ricettive e di cittadini che, in questi giorni, stanno arrivando al Comune. Turisti e visitatori, ma capita anche a residenti, posteggiano l'auto per trascorrere qualche ora di relax al mare e quando vanno a riprenderla si accorgono che quanto era stato lasciato all'interno dell'abitacolo è stato rubato.

Il commento

Amareggiato il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi che spiega: Sono cose che non accadono da oggi e né tantomeno questo avviene solo nella nostra città. Ma ci tengo comunque ad evidenziare che Agropoli non è questo e mi dispiace che per colpa di qualche malfattore venga macchiata l'immagine della città”. E ancora: “ Condanniamo fermamente tali episodi. Oltre ad esprimere solidarietà alle vittime, attuali e del passato, assicuro che ci impegneremo al massimo nel prossimo futuro per contrastarli, con tutti i mezzi a disposizione. A tal proposito, ho richiesto alle forze dell'ordine dei servizi e controlli mirati al fine di cercare di individuare i responsabili di tali deprecabili gesti. Qualora ciò avvenisse, oltre ovviamente a dover rispondere penalmente di quanto commesso, da parte mia non esiterò, ricorrendone le condizioni, a comminargli anche il daspo urbano, trattandosi di persone indesiderate!”.