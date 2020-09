Nuovi furti a Sala Consilina: rubati auto, soldi e attrezzi idraulici

Continuano i furti nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore ignoti si sono introdotti in un’abitazione di Sala Consilina, da dove - riporta Ondanews - hanno rubato un’automobile (Fiat Marea), varie attrezzature per idraulici tra cui alcuni trapani a martello pneumatico, un flex, una saldatrice e cinque tagliaerba. Da un’altra vettura (Alfa Romeo 157), invece, hanno portato via un portafoglio con all’interno circa 300 euro e una carta di credito. A dare l’allarme sono stati i proprietari. Immediato l’intervento sul posto da parte dei carabinieri che, dopo aver effettuato i primi rilievi, hanno avviato subito le indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.