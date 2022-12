Furti di auto fra la Costiera e la Piana del Sele: tre arresti

Operazione dei carabinieri di Salerno nell’ambito dell'attività finalizzata a reprimere il fenomeno dei furti sul territorio. Gli uomini dell’arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone per furto aggravato.

I furti

I tre, tra marzo e giugno, avrebbero rubato cinque auto (di cui due recuperate durante le indagini) a Vietri sul Mare e a Contursi Terme.