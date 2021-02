Allarme furti nel Vallo di Diano, due colpi a Sala Consilina: si indaga

Continuano i furti nel Vallo di Diano. Ladri in azione, la scorsa notte, ad Atena Lucana: nel mirino sono finiti un’abitazione e un’azienda del posto.

I casi

Nel primo episodio ignoti sono entrati nel garage di una casa per rubare attrezzi agricoli; nel secondo, invece, sono riusciti a portare via un furgone da un’impresa situata in località Mascero. Su entrambi i casi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno effettuando i rilievi per provare a risalire all’identità dei malviventi.