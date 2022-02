Sventati furti al Bacino Destra Sele e in un supermercato a Pontecagnano: si indaga

Continuano ad aumentare i furti sul territorio salernitano. Nella notte tra giovedì e venerdì, un tentativo di furto è fallito grazie al pronto intervento delle pattuglie dell'Ivri Sicuritalia ai danni della sede Bacino Destra Sele, lungo la strada provinciale 367 (Aversana).

L'altro episodio

La scorsa notte, invece, ignoti hanno provato a mettere a segno un colpo bucando la parete di un supermercato a Pontecagnano: anche in questo caso, a metterli in fuga è stata una guardia dello stesso istituto, arrivata sul posto in circa 4 minuti. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.