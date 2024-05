Salerno saccheggiata dai ladri, tre colpi nella notte: nel mirino una banca e due negozi

La zona orientale di Salerno, la scorsa notte, è stata saccheggiata dai ladri. Tre i colpi messo a segno. Nel mirino è la Banca Sella situata in Piazza Russo, nei pressi del Parco Arbostella: i ladri, dove aver sfondato la vetrina con la griglia di copertura di un tombino, sono riusciti a portare via la cassaforte: il bottino non è stato ancora quantificato. Gli altri due furti sono stati compiuti ai danni di una tabaccheria di via Leucosia e dello store “Mediaworld” situato nei pressi delle nuove abitazioni di Porta di Mare in località Torre Angellara.

Le indagini

Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda oppure due/tre diverse che, poi, si sono dileguate facendo perdere le loro tracce. Al vaglio delle forze dell'ordine, che questa mattina hanno effettuato i rilievi di rito, anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia della banca sia delle due attività commerciali, che potrebbero fornire elementi utili all'identificazione dei malviventi.