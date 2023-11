Furti in un bar e in un negozio di biancheria a Salerno: è caccia ai ladri

E’ ancora allarme furti a Salerno. Nella giornata di ieri, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un negozio di biancheria situato all’interno della Galleria Mediterraneo riuscendo a rubare, però, solo poche banconote contenute nel registratore di cassa.

Il secondo colpo

Questa mattina, invece, alle prime luci dell’alba, un malvivente si è introdotto in un bar di via delle Calabrie, a Fuorni, portando via sigarette e denaro. Ingenti i danni della porta d’ingresso.