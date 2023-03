Allarme furti da Eboli ad Atena Lucana: svaligiati un bar e una tabaccheria

Ancora ladri in azione tra la Piana del Sele e il Vallo di Diano. Alle prime luci dell’alba un uomo si è introdotto, dopo aver rotto la vetrata della porta d’ingresso, all’interno di un Bar Volume situato in Piazza della Repubblica ad Eboli riuscendo a rubare il denaro contenuto nel registratore di cassa ed altri oggetti. La dinamica del furto è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza, i cui filmati sono ora al vaglio dei carabinieri. Il messaggio dei titolari su Facebook: “Ma in che senso? Qui non c’è niente! Grazie del vetro rotto. Qui c’è tutto, il nostro lavoro, sudore, amore, investimento, passione, dedizione. La caparbietà di voler creare qualcosa di migliore, di resistere, ancora, ancora ed ancora. Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo bisogno di azioni concrete per un futuro migliore. Grazie a tutti voi per i vostri messaggi”.

Il secondo furto

Un altro colpo è stato messo a segno anche in un bar-tabaccheria situato nei pressi del distributore di metano ad Atena Lucana. Una banda composta da cinque persone, dopo aver forzato la porta di accesso, hanno portato via sigarette e tutti i soldi contenuti nel registratore di cassa, per un valore complessivo di circa 15mila euro. Ingenti anche i danni agli arredi. Anche su questo episodio indagano i militari dell’Arma.