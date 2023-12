Allarme furti a Baronissi: residenti chiedono maggiori controlli

Allarme furti a Baronissi, in zona Casa Fumo. Come ci segnalano molti lettori, infatti, ignoti avrebbero fatto "visita" in diversi appartamenti della zona, minacciando anche un'anziana presente al momento dell'incursione.

Aleggia preoccupazione, dunque, tra i residenti della zona che, in questo delicato periodo festivo, chiedono un monitoraggio più efficace da parte delle forze dell'ordine.