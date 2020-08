Raffica di furti a Buccino: caccia ai topi d'appartamento

Quattro furti in pochi giorni, in località Sarnese, a Buccino: i ladri hanno portato via contanti e monili in oro, per un bottino di circa 3mila euro.

Al momento del furto nelle due abitazioni, non era presente nessuno, mentre nelle altre due c'erano i proprietari che non si sono accorti di nulla, come riporta Ondanews. Sull’accaduto, indagano i carabinieri.