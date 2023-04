Allarme furti a Capaccio Paestum. A denunciare l'ennesimo episodio è stato l'ex consigliere comunale Pasquale Cetta, che ha pubblicato sul suo profilo il filmato della videosorveglianza relativo al tentativo di furto subito nella serata di ieri.

Tentato furto

I ladri, tre in tutto, si sono introdotti in casa provando a portare via quanta più roba possibile. A fermarli, però, è stato il dispositivo di allarme, che li ha messa in fuga in pochi secondi evitando che i ladri portassero a termine il colpo.