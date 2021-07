Furti in alberghi e ville: arrestato 33enne a Capaccio Paestum

Un pregiudicato di Capaccio, G.I, soprannominato “’a minaccia”, è stato arrestato dai carabinieri a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale su disposizione della Procura di Salerno.

Le indagini

Al termine delle indagini, svolte attraverso pedinamenti e visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle abitazioni e negli alberghi, i militari dell’Arma lo hanno riconosciuto come l’autore di diversi furti messi in atto nella Città dei Templi. In particolare, il 33enne è accusato di aver messo a segno ben 7 colpi rubando elettrodomestici, tv, attrezzature e anche alimenti.