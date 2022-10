Allarme furti a Sala Consilina: ladri entrano in una casa e rubano oggetti d'oro

Ancora furti a Sala Consilina. Nella serata di domenica, i ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in località San Rocco, si sono arrampicati attraverso i balconi riuscendo ad entrare in uno degli appartamenti di una palazzina, portando via oggetti in oro.

Poi, gli stessi malviventi, hanno tentato un secondo colpo in un’altra casa, ma i proprietari sono riusciti a metterli in fuga. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri, che stanno visionando in queste ore le immagini del sistema di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei ladri.