Allarme furti nelle case a Cava de' Tirreni: bloccati due ladri in strada

Due ladri rumeni sono stati denunciati a Cava de’ Tirreni. Gli agenti del locale Commissariato di Polizia sono intervenuti in via Oreste di Benedetto, colpita negli ultimi giorni da furti in abitazione, dove hanno fermato due uomini vestiti di scuro e con cappellini tipo baseball che, alla vista della pattuglia, hanno cercato di eludere i controlli.

La perquisizione

I due sono stati bloccati dai poliziotti e, successivamente, si è scoperto che avevano a loro carico precedenti per furto aggravato, furti in abitazione e reati contro il patrimonio. Inoltre, nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso di un coltellino multiuso, di un paio di forbici, di una torcia e di un apribottiglie, nascosti in uno zaino. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro. Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiave alterate o di grimaldelli. Inoltre, ad uno di loro, è stato identificato il provvedimento amministrativo emesso d’urgenza di Foglio di via Obbligatorio dal comune di Cava per la durata di tre anni.