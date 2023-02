Altri due furti a Sala Consilina: bottino di oltre 10mila euro

Due nuovi furti, ieri, a Sala Consilina, nella frazione di Trinità. Ignoti si sono introdotti in due appartamenti ed hanno portato via denaro, preziosi e perfino elettrodomestici, per un valore di oltre diecimila euro, approfittando dell'assenza dei proprietari.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine, affinchè si risalga all'identità dei responsabili dei colpi.